Furtwangen Unfall: 19-Jähriger landet mit Auto in Bach

Furtwangen - Ein 19-Jähriger ist am Sonntagabend in Furtwangen mit seinem Auto in der Breg gelandet. Er war gegen 22.30 Uhr am Ortsausgang von Furtwangen in Richtung Schönenbach auf der L 173 von der Straße abgekommen. Erst nach 60 Metern Fahrt über einen Abhang kam das Auto im Bachlauf zum Stehen.