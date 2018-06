St. Georgen 15-jähriger Julian Henger spielt Fagott-Solokonzert

Für den neuen Orchesterleiter Pascal Pons aus Freiburg ist das Konzert im Franziskaner sein zweiter Auftritt mit dem Sinfonieorchester der Jugendmusikschule. Seit Anfang April probt er mit den jungen Leuten und freut sich über deren Fortschritte.

Pons ist Dozent für Schlagzeug an der Hochschule Luzern und hat in Versailles eine Professur inne. Er hat umfangreiche Konzerterfahrungen, konzertierte unter anderem mit berühmten Dirigenten wie Pierre Boulez, Peter Eötvös, Kent Nagano, Heinz Holliger, Hans Zender und Zoltàn Kocsis in Europa, den USA, Südamerika und Asien. An der Arbeit mit dem Jugendorchester fasziniert ihn die pädagogische Herausforderung sowie der Prozess der Entstehung eines Werkes in der gemeinsamen Arbeit daran.

Karten sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Buchhandlung Haas und der Jugendmusikschule erhältlich.