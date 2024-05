Nach dem Umbau der St.Fidelis-Kirche in eine Pop-up-Jugendkirche durch die 72-Stunden-Aktion vor einigen Wochen entschieden sich die Organisatoren Jennifer und Stefan König den Veranstaltungsort zu wechseln. Ursprünglich war die St. Fidelis-Kirche sogar die Wunsch-Location der beiden gewesen, allerdings war zum Zeitpunkt im Januar noch nicht klar, wie die Kirche bis dahin umgestaltet werden würde.

50 Konzertkarten verkauft

Und nachdem bisher im Vorverkauf circa 50 Konzertkarten verkauft wurden, entschied sich das Paar auf Nummer sicher zu gehen und auf einen kleineren Veranstaltungsort umzuschwenken. Dies spare ihnen auch einige der Veranstaltungskosten, die sie als Privat-Organisatoren ohne Sponsoren, durch die bisher wenigen Kartenverkäufe nicht hätten auffangen können. Die Veranstalter und der Künstler Eddie Hüneke vermuten aber noch einige Spontan-Käufe am Veranstaltungsabend selber.

Lesen Sie auch

Besondere Atmosphäre

Jennifer und Stefan König empfinden die Atmosphäre in der St. Fidelis-Kirche sehr passend zum Programm. Außerdem kenne sich Hüneke mit der Akustik in Kirchen aus und gebe dort des Öfteren Konzerte. Es sei möglich in einem offenem Rahmen, mit der Bühne in der Mitte, das Konzert in einer lockeren Atmosphäre zu genießen. Durch die Umgestaltung gibt es Sitzreihen, Palettensofas, Liegestühle und Hocker, auf denen sich die Zuschauer niederlassen können. „Vom Raum her wird das besonders“, so Stefan König. Nun möchte das Organisationsteam, welches aus acht Personen besteht, ein Schild am Münsterzenrum anbringen, um die Konzertfreudigen auf den Veranstaltungswechsel hinzuweisen. Sie hoffen, dass sie bis kommende Woche so viele Menschen erreichen, wie möglich.