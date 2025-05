St. Blasien: Brand in Wohnhaus ausgebrochen – sechsstelliger Schaden

Starker Rauch dringt am Montagabend aus einem Mehrfamilienhaus in St. Blasien. Die Feuerwehr rückt aus, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro.

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Kreis Waldshut ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Die Bewohner konnten Polizeiangaben zufolge das Gebäude in St. Blasien rechtzeitig verlassen, verletzt wurde demnach niemand. Laut einem Polizeisprecher waren elf Menschen in dem Gebäude gemeldet.

Der Brand war demnach am Montagabend ausgebrochen, beim Eintreffen der Feuerwehr stand das obere Geschoss komplett in Brand. Am Morgen teilte der Polizeisprecher mit, dass das Feuer gelöscht sei. Wie lang die Löscharbeiten gedauert hatten, war zunächst unklar.