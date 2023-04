1 Abschiedsandacht mit dem Truchtelfinger Talgrund als Kulisse – das einstige Gemeindehaus St. Antonius ist verkauft und war nicht mehr zugänglich. Foto: Conzelmann

Zum letzten Mal haben Truchtelfingens Katholiken eine Andacht vor dem Gemeindehaus St. Antonius in der Holdertalstraße gehalten. Die Teilnehmer bekundeten mit der Feier ihre Anhänglichkeit an das Haus, das verkauft ist.









Die Abschiedsandacht fand, da das Haus bereits den Eigentümer gewechselt hat, nicht drinnen statt, sondern im Freien, auf dem Spazierweg im Holdertal. Zu ihr eingeladen hatte eine Projektgruppe in der katholischen Kirchengemeinde, die Wert auf einen offiziellen Abschied von dem Gebäude legte, das ihnen ein Stück Heimat gewesen war. Sie hatten auch die Texte und Lieder ausgewählt.

“Gott baut ein Haus, das lebt“

Zahlreiche Gläubige waren, trotz des durchwachsenen Wetters, gekommen, Weggefährten der ersten Stunde, die beim Bau vor über 45 Jahren mit Hand angelegt hatten, junge Erwachsene, die als Jugendliche schöne Stunden im Gemeindehaus erlebt hatten, aber auch einige Mitchristen von der evangelischen Kirchengemeinde Truchtelfingen. Die Geistlichkeit war durch den Balinger Dekan Augusty Kollamkunnel O.Praem und Pfarrer Hans-Joachim Fogl von der Seelsorgeeinheit Talgang vertreten.

Evangelische Bläser zeigen ökumenische Verbundenheit

Obgleich viele der Versammelten ihren Abschiedsschmerz vom vertrauten Haus nicht verhehlen konnten oder wollten, rückten die Initiatoren doch den Dank und den Blick in die Zukunft in den Fokus: „Glaube, Liebe, Hoffnung, Gott baut ein Haus, das lebt!“ lautete ihr Wahlspruch. In einem eindrucksvollen Dankgebet lebte noch einmal Vergangenes, aber nicht Vergessenes auf: Ferienspiele und Kinderfasnet, die Treffen der Erstkommunikanten und Firmlinge, die Feste für die vielen ehrenamtlichen Helfer, das Bibelteilen, die Dienste von Pastoralreferenten und Diakoninnen, der gemütliche „Antoniushock“ nach den Samstagsgottesdiensten, das gute Miteinander mit der italienischen Gemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde vor Ort – letzteres zeigte sich auch daran, dass der evangelische Posaunenchor in ökumenischer Verbundenheit die Abschiedsandacht ebenso mitgestaltete wie 45 Jahre zuvor die Einweihungsfeier – zu Beginn stimmte er Johann Sebastian Bachs „Coro festivo“ an.

Ökumenische Verbundenheit bezeugten die Bläser des Posaunenchors der evangelischen Gemeinde Truchtelfingen. Foto: Conzelmann

Die Kugel machte oft, was sie wollte

Nicht unerwähnt blieben die Filmnächte und die Kegelbahn – letztere hatte der Familienkreis seinerzeit selbst eingebaut; über die Jahre war sie Schauplatz vieler Anlässe gewesen und, wie im Gespräch zu hören war, immer mehr zur „Erlebnisbahn“ geworden – trotz kontrolliertem Schwung machte die Kugel oft, was sie wollte. Heitere Erinnerungen bleiben auch der früheren Ministrantin, die gelegentlich mit Freunden das Weihrauchfass versteckt hatte. Sie erzählte launig davon – um im nächsten Atemzug zu sagen: „Für mich bricht ein Stück Heimat weg.“

Zum Abschluss das Weltgebetstaglied

Bei Butterbrezeln und Gebäck wurden abschließend noch viele Anekdoten ausgetauscht – zuvor war die Andacht mit dem Lied „Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder“ zu Ende gegangen, das ebenfalls noch einmal viele Erinnerungen wach rief. Alljährlich war es am ökumenischen Weltgebetstag zum Abschluss gesungen worden. Im Gemeindezentrum St. Antonius wird es künftig nicht mehr erklingen.