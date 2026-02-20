St. Anton am Arlberg: Viertes Todesopfer nach Lawinen in Österreich

1 Rettungseinsatz am Filzmooshörndl in Großarl. (Archivbild) Foto: -/BERGRETTUNG SALZBURG/APA/dpa In den Tiroler Bergen gehen zahlreiche Lawinen ab. Vielfach wurde nach Verschütteten gesucht. Am Abend starb eine verletzte Person im Krankenhaus.







– Die Zahl der Lawinentoten in Österreich ist auf vier Opfer gestiegen. In St. Anton am Arlberg konnten zwei Menschen nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Von den drei zunächst verletzt geborgenen Personen starb am Abend eine im Krankenhaus, wie der Polizeisprecher sagte. Angaben zu Herkunft und Alter konnten die Behörden zunächst nicht machen.