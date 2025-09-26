SSVg Brigachtal Luftgewehr: Großer Paukenschlag beim Bundesliga-Aufsteiger

Den Brigachtälern gelingt auf der Spitzenposition ein personeller Coup. Auch das hessische Talent Saskia Bauer ist neu. In zwei Wochen startet die Bundesliga-Saison.

Was für eine Verstärkung für die Brigachtäler Bundesliga-Luftgewehrschützen! Die 30-jährige Alison Weisz, in South Dakota (USA) geboren und heute hauptberuflich Spezialistin bei der US-Armee, wird an zwei Wettkampftagen den Bundesliga-Rückkehrer anführen. Das Management von Alison Weisz übernimmt die Reisekosten – die Brigachtäler müssen nur für die jeweiligen Hotelübernachtungen aufkommen.

Die bisherigen Erfolge von Alison Weisz Alison Weisz war Olympiateilnehmerin 2021 in Tokio, Einzelweltmeisterin 2022 mit dem Luftgewehr über zehn Meter und holte ein Jahr später mit dem amerikanischen Team die Vizeweltmeisterschaft. Gold gewann Alison Weisz auch schon bei den Panamerikanischen Spielen. Brigachtal ist für die Amerikanerin die erste sportliche Station in Deutschland. Eine sportliche Herausforderung, die sie reizt. Möglicherweise wird die 30-Jährige auch mittelfristig die Brigachtäler verstärken und somit Nachfolgerin von Top-Schütze Peter Sidi.

„Alison wird uns am ersten und am dritten Wettkampfwochenende in der neuen Saison zur Verfügung stehen. Der Plan entstand, weil Peter Sidi in der neuen Saison etwas kürzertreten möchte und er für unsere Spitzenposition dann sein internationales Kontakt-Netzwerk erfolgreich nutzte“, berichtet Alain Guignard, der Teammanager der Brigachtäler Schützen.

Talent aus Hessen mit Perspektiven

Neu im Kader ist auch das hessische Talent Saskia Bauer. Sie soll ebenfalls zu Einsätzen in der neuen Bundesliga-Saison kommen. Diese beginnt am Samstag und Sonntag (11./12. Oktober) mit dem ersten beiden Wettkämpfen auf der Olympia-Anlage in München, bei denen die Schützenvereinigung zunächst auf Kempten und Luckenpaint trifft.

In der Zwölfer-Liga peilt der Bundesliga-Rückkehrer einen gesichterten Platz im Tabellen-Mittelfeld ein. Ihren Heimwettkampf in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle hat der Bundesliga-Aufsteiger am Samstag, 22 November.

Überraschend haben auf den letzten Drücker aus wirtschaftlichen Gründen renommierte Teams wie Coburg und Petersaurach aus der Bundesliga-Südgruppe zurückgezogen. Somit kam es nun sogar mit Brigachtal zu gleich drei Aufsteigern.