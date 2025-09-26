SSVg Brigachtal Luftgewehr: Großer Paukenschlag beim Bundesliga-Aufsteiger

Den Brigachtälern gelingt auf der Spitzenposition ein personeller Coup. Auch das hessische Talent Saskia Bauer ist neu. In zwei Wochen startet die Bundesliga-Saison.
Was für eine Verstärkung für die Brigachtäler Bundesliga-Luftgewehrschützen! Die 30-jährige Alison Weisz, in South Dakota (USA) geboren und heute hauptberuflich Spezialistin bei der US-Armee, wird an zwei Wettkampftagen den Bundesliga-Rückkehrer anführen. Das Management von Alison Weisz übernimmt die Reisekosten – die Brigachtäler müssen nur für die jeweiligen Hotelübernachtungen aufkommen.