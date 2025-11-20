SSVg Brigachtal Luftgewehr: Bundesliga-Heimkampf, Verwandte schauen zu – und einer ist in Indien

Erstliga-Flair weht am Samstag durch die Bad Dürrheimer Salinensporthalle. Die Brigachtäler Luftgewehrschützen hoffen auch ohne Peter Sidi auf eine Überraschung.
Rund 300 Zuschauer werden an diesem Samstag in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle erwartet. Der siebte Vorrundenkampf der Bundesliga-Luftgewehrschützen steht an. Die große Frage lautet aus Sicht des Gastgebers: Ist es für die Schützen der SSVg Brigachtal tatsächlich ein Heimvorteil – oder eher mental eine Drucksituation, denn Verwandte und Freunde werden den 40-minütigen Wettkampf gegen den SSV Kronau (Samstag, 18 Uhr) beobachten?