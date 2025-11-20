SSVg Brigachtal Luftgewehr: Bundesliga-Heimkampf, Verwandte schauen zu – und einer ist in Indien

Erstliga-Flair weht am Samstag durch die Bad Dürrheimer Salinensporthalle. Die Brigachtäler Luftgewehrschützen hoffen auch ohne Peter Sidi auf eine Überraschung.

Rund 300 Zuschauer werden an diesem Samstag in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle erwartet. Der siebte Vorrundenkampf der Bundesliga-Luftgewehrschützen steht an. Die große Frage lautet aus Sicht des Gastgebers: Ist es für die Schützen der SSVg Brigachtal tatsächlich ein Heimvorteil – oder eher mental eine Drucksituation, denn Verwandte und Freunde werden den 40-minütigen Wettkampf gegen den SSV Kronau (Samstag, 18 Uhr) beobachten?

Die Ausgangslage Der Druck ist für die Brigachtäler sowieso – beim Blick auf die Bundesliga-Tabelle – schon groß. In den ersten sechs Saisonwettkämpfen gelang dem Liga-Rückkehrer kein einziger Sieg. Im Schnitt waren die Leistungen der SSVg-Mannschaft noch nicht erstligatauglich. Vielleicht kam der Wiederaufstieg ein Jahr zu früh. Aber möglich ist es immer noch, dass die Baaremer den letzten Platz an den letzten fünf Vorrundenwettbewerben verlassen und zumindest die Relegation erreichen.

Gegen den als stark eingeschätzten Tabellenfünften aus Kronau werden die Gastgeber alles geben müssen. „Unsere Mannschaft muss die bisherige Saison ausblenden und versuchen, ihr Leistungspotenzial am Samstag voll abzurufen“, betont SSVg-Teammanager Alain Guignard.

Die Aufstellung

Der Zufall will es, dass ausgerechnet bei diesem Heimwettkampf der Brigachtäler ihr Top-Schütze Peter Sidi bei einem internationalen Turnier in Indien weilt. Die US-Amerikanerin Alison Weisz hat ebenfalls zeitgleich einen wichtigen nationalen Qualifikations-Wettkampf in ihrer Heimat.

Für Peter Sidi wird Silvia Guignard (394,5 Punkte bisher im Schnitt) das Team am Samstagabend anführen. Dahinter sind Marco Schneider und Saskia Bauer (jeweils 391,5), Maya Leicht (390,5) und Moritz Meyer (387,0) nominiert. Der Trend bei den bisherigen Bundesliga-Wettkämpfen, dass besonders auf den beiden hinteren Positionen bei vielen Teams das Leistungsniveau deutlich gestiegen ist, könnte auch beim Duell der Schützenvereinigung mit Kronau eine Rolle spielen.

Ein großer Bundesliga-Tag

Zwei weitere Bundesliga-Duelle finden in der Salinensporthalle statt. Ab 15 Uhr stehen sich die SG Endorf und der SV Pfeil Vöhringen gegenüber. Um 16.30 Uhr folgt der Wettkampf zwischen FSG Kempten und Eichenlaub Saltendorf. Anschließend hoffen die Brigachtäler auf ihren ersten Saisonsieg. Verwandte und Freunde werden auf der Tribüne jedenfalls die Daumen drücken.