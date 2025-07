SSV Walddorf: Völkerball und viel Fußball

Elfmeter- und Jugendfußballturnier und obendrein noch ein Völkerball-Wettbewerb: An diesem Freitag beginnt das 23. Sportwochenende des SSV Walddorf.

Der SSV Walddorf veranstaltet von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. Juli, sein 23. Sportwochenende auf dem Sportgelände in Walddorf statt. Der Freitag beginnt mit einem Elfmeterturnier für Männer und Frauen ab 16 Jahren. Ob am Pilswagen, im Barzelt, im Verpflegungszelt oder im Biergarten gibt es genügend Möglichkeiten die Aktionen der Akteure zu verfolgen oder um sich einfach zu unterhalten.

Nach einer für viele kurzen Nacht geht es am Samstag 26. Juli, um 12.30 Uhr weiter mit dem D- und C-Jugendturnier. Beide Jugendmannschaften des SSV wurden in diesem Jahr Meister und haben auch schon einige Turniere gewonnen. Ein Sieg beim eigenen Turnier wäre sicher nochmals ein tolles Erlebnis. Auch dieses Jahr werden wieder mehr als 50 Mannschaften am Samstag und Sonntag das Turnier bereichern.

Ab 17 Uhr darf man auf dem oberen Sportgelände den Ball ausnahmsweise in die Hand nehmen, um den Turniersieger zu ermitteln. Nach dem sehr guten Zuspruch im vergangenem Jahr findet ab 17 Uhr das zweite Völkerballturnier des SSV statt. Eine Mannschaft besteht aus sechs Spielern und Spielerinnen. Anmeldungen sind bei Lea Thieme möglich.

Auch die Bambini dürfen ran

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Jugendfußballs. Auf dem großen Sportgelände des SSV Walddorf zeigen sich zuerst ab 9.30 Uhr die E-Jugendlichen. Ab 14 Uhr dürfen die Zuschauer dann die Leistungen der F-Jugend und der Bambini verfolgen. Die Besucher werden bewirtet. Wer möchte, kann das Sportgelände auch als Ausgangspunkt oder Ziel einer Wanderung oder Fahrradtour nutzen.