SSV Walddorf: Kreisligist setzt weiter auf Vater-Sohn-Duo Senses und Stabilität im Umbruch

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A2 Der SV Schönbronn vor historischem Moment Der SV Schönbronn kann sich am Sonntag in der Staffel 2 der Kreisliga A zumindest schon einmal die Relegation sichern.

Außerdem gab der Verein bekannt, dass Robin Senses in seiner ersten Saison als Spielertrainer durch Einsatz, Verantwortung und Führungsstärke auf und neben dem Platz überzeugte. Auch die Vereinsführung stellt klar, dass beide Trainer unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen weiterhin vollstes Vertrauen genießen. Der Fokus liege auf Stabilität, Zusammenhalt und nachhaltigem Aufbau, nicht allein auf der aktuellen Tabellenlage.