SSV Walddorf: Kreisligist setzt weiter auf Vater-Sohn-Duo Senses und Stabilität im Umbruch
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Adnan (links) und Robin Senses haben beim SSV Walddorf verlängert. Foto: SSV Walddorf

Trotz der schwierigen Kreisliga A2-Saison hat der SSV Walddorf die Vertragsverlängerung mit Trainer Duo Robin und Adnan Senses bekannt gegeben.

Der SSV Walddorf setzt ein klares Zeichen für Kontinuität und hat die Verträge mit Trainer Adnan sowie Spielertrainer Robin Senses verlängert. Trotz einer sportlich schwierigen Saison in der Kreisliga A bekennt sich der Verein damit ausdrücklich zum eingeschlagenen Weg und zur langfristigen Entwicklung. Adnan Senses, seit fünf Jahren im Amt, prägt die Mannschaft mit klarer Struktur und gilt als wichtiger Motivator, so der SSV.

 

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Außerdem gab der Verein bekannt, dass Robin Senses in seiner ersten Saison als Spielertrainer durch Einsatz, Verantwortung und Führungsstärke auf und neben dem Platz überzeugte. Auch die Vereinsführung stellt klar, dass beide Trainer unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen weiterhin vollstes Vertrauen genießen. Der Fokus liege auf Stabilität, Zusammenhalt und nachhaltigem Aufbau, nicht allein auf der aktuellen Tabellenlage.

 