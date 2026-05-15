SSV Walddorf: Kreisligist setzt weiter auf Vater-Sohn-Duo Senses und Stabilität im Umbruch

Trotz der schwierigen Kreisliga A2-Saison hat der SSV Walddorf die Vertragsverlängerung mit Trainer Duo Robin und Adnan Senses bekannt gegeben.
Der SSV Walddorf setzt ein klares Zeichen für Kontinuität und hat die Verträge mit Trainer Adnan sowie Spielertrainer Robin Senses verlängert. Trotz einer sportlich schwierigen Saison in der Kreisliga A bekennt sich der Verein damit ausdrücklich zum eingeschlagenen Weg und zur langfristigen Entwicklung. Adnan Senses, seit fünf Jahren im Amt, prägt die Mannschaft mit klarer Struktur und gilt als wichtiger Motivator, so der SSV.