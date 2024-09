So geht das Team das Abenteuer 2. Bundesliga an

1 Klaus Frey ist schon Feuer und Flamme für die 2. Liga. Foto: Klisch

Der SSV Schönmünzach startet am Sonntag in die 2. Bundesliga. Der Vorsitzende Klaus Frey ist schon heiß – und realistisch.









Mit dem Heimspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck starten die Tischtennisfrauen des SSV Schönmünzach am Sonntag (11 Uhr) in der Baiersbronner Murgtalhalle in das Abenteuer 2. Bundesliga. Der Vorsitzende Klaus Frey hat mit unserer Redaktion darüber gesprochen, was in dieser Saison auf den Verein zukommt.