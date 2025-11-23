SSV Reutlingen – FC 08 Villingen: Ein kalter Nachmittag an der Kreuzeiche mit einem heißen Ende

Villingen kann auch Nachspielzeit. Marcel Sökler steht dort, wo ein Torjäger stehen muss. Das 1:1 in Reutlingen hat viele Gewinner, dazu zählt auch Marvin Petzschner.
Oberliga: Die nur 650 Zuschauer an der Kreuzeiche warteten bei Eiseskälte gespannt auf den Anpfiff: Wird es wieder – wie im Hinspiel beim 4:3 der Nullachter nach einem 0:3-Rückstand – ein Fußball-Spektakel? Wird Marvin Petzschner auch sein zweites Spiel als SSV-Interimscoach gewinnen? Oder wird der FC 08 seine Erfolgsserie – Villingen war seit vier Spielen ungeschlagen – in Reutlingen fortsetzen?