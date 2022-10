1 Ein Wespenschwarm hat Schüler auf Sri Lanka attackiert (Symbolfoto). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Der Zustand einiger Schüler ist kritisch: Nach einem Wespenangriff auf Sri Lanka werden mehr als 40 Schüler in einem Krankenhaus behandelt.















Link kopiert

Mindestens 42 Schüler sind nach einem Wespenangriff auf Sri Lanka in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall am Montag ereignete sich, nachdem ein Schüler einen Stein in ein Wespennest auf einem Baum in der Nähe des Schulgebäudes im Distrikt Vavuniya geworfen hatte, sagte ein Krankenhausmitarbeiter der dpa.

Wie ein Polizeisprecher sagte, zeigten einige Schüler nach den Stichen allergische Reaktionen, einigen wurde schwindelig, weitere mussten sich übergeben oder hatten Mühe zu atmen. Der Zustand einiger Schüler sei kritisch, hieß es.