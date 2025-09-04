SRH Krankenhaus Oberndorf: Schimmliges Essen und zu wenig Personal? Patient erhebt Vorwürfe

„Wie kann man einen derart schlechten Zustand zulassen?“ Ein Oberndorfer kann nicht fassen, was ihm im Krankenhaus serviert wurde: Essen mit Schimmelbelag. Wie kann das sein?
Tomate und Gurke, matschig und deutlich mit Schimmel übersät, dazu Butter, deren Verpackung ebenfalls braune Spuren aufweist: Dieses unappetitliche Bild bot sich einem Patienten des Oberndorfer SRH Krankenhauses auf seinem Teller. Er hat uns ein Foto davon zukommen lassen und schlägt Alarm: „Wie kann eine Geschäftsführung einen derart schlechten Zustand zulassen?“ Wir geben die Frage an das Krankenhaus weiter.