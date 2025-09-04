SRH Krankenhaus Oberndorf: Schimmliges Essen und zu wenig Personal? Patient erhebt Vorwürfe

„Wie kann man einen derart schlechten Zustand zulassen?“ Ein Oberndorfer kann nicht fassen, was ihm im Krankenhaus serviert wurde: Essen mit Schimmelbelag. Wie kann das sein?

Tomate und Gurke, matschig und deutlich mit Schimmel übersät, dazu Butter, deren Verpackung ebenfalls braune Spuren aufweist: Dieses unappetitliche Bild bot sich einem Patienten des Oberndorfer SRH Krankenhauses auf seinem Teller. Er hat uns ein Foto davon zukommen lassen und schlägt Alarm: „Wie kann eine Geschäftsführung einen derart schlechten Zustand zulassen?“ Wir geben die Frage an das Krankenhaus weiter.

Keine Frage, beim Betrachten des Fotos kommt unweigerlich Ekel auf. Der Patient berichtet uns weiter, als er um ein anderes Essen gebeten habe, habe die Angestellte des Krankenhauses gesagt, sie sei allein auf Station und könne ihm nichts anderes bringen. „Da ich keine Alternative bekam, musste ich nüchtern bleiben“, schreibt uns der Oberndorfer.

Ekel erregend: Die Obst- und Gemüsegarnitur ist nicht mehr genießbar. Foto: privat

Ihm sei bei seinem Aufenthalt im Krankenhaus aber noch mehr sauer aufgestoßen: der „massive Personalmangel“. So sei offenbar deshalb die Privatstation geschlossen gewesen, schildert zumindest der Patient. Und meint: „Man merkt den armen Schwestern und Ärzten an, dass sie nicht mehr können. Ich habe geklingelt und eine Stunde gewartet. Die Schwester hat sich entschuldigt und gesagt, sie komme nicht mehr hinterher.“

Etabliertes Beschwerdemanagement

Die geschilderten Eindrücke machen nachdenklich. Wir konfrontieren Geschäftsführerin Blerta Muqaku mit den Vorwürfen. Die gibt zuerst ihrem Bedauern darüber Ausdruck, dass sich der Patient nicht beim Krankenhaus mit den Vorwürfen gemeldet habe. „Im SRH Krankenhaus Oberndorf verfügen wir über ein etabliertes Beschwerdemanagement, das jederzeit für Rückmeldungen von Patienten ansprechbar ist und auch direkt reagiert“, erklärt sie dazu.

Zum schimmligen Essen bezieht sie wie folgt Stellung: „Sollte der Zustand seines Essens wie von Ihnen beschrieben gewesen sein (wir können das ohne Namen, Datum und Fotos leider nicht bestätigen), wäre das selbstverständlich inakzeptabel. Wir haben diese Vorwürfe bereits intern zur Aufklärung aufgenommen und prüfen diese genau.“

Wartezeiten können vorkommen

Richtig sei, dass zu bestimmten Tageszeiten in Krankenhäusern, „auch bei uns im SRH Krankenhaus Oberndorf“, viel los sei, was sich auch mal in längeren Wartezeiten zeigen könne, räumt die Geschäftsführerin ein. Das sei bedauerlich.

Aber sie stellt klar: „Wir halten selbstverständlich zu jeder Zeit die Versorgungsschlüssel für Patienten ein und haben hier keinen außergewöhnlich hohen Personalmangel.“

Mit der neuen Besetzung von Bereichsleitungen in der Pflege habe man außerdem einen Fokus darauf gelegt, an den Stationsabläufen und -prozessen zu arbeiten, um den Patienten zu jeder Zeit die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen, versichert sie.

War der Vorfall also nur die Momentaufnahme eines unglücklichen Zeitpunktes? Das zumindest legt die Rückmeldung von Krankenhausseite nahe.