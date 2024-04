Beim SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. gibt es eine Änderung in der Geschäftsführung: Blerta Muqaku wird ab dem 1. Mai die Akutklinik im Oberen Neckartal leiten.

Erfahrene Führungspersönlichkeit

„Blerta Muqaku ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit“, sagt Werner Stalla, Leiter des Gesundheitsbereichs der SRH. „Ich bin davon überzeugt, dass unser Haus in Oberndorf von ihrer umfangreichen Expertise profitieren wird.“

Muqaku, Jahrgang 1985, hat Pflegemanagement und -Wissenschaften sowie Personalentwicklung studiert und ist zudem ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Sie war zuletzt kaufmännische Direktorin bei „ANregiomed“ am Standort Ansbach und leitete dort zudem das Dienstleistungszentrum Bildung. Weitere berufliche Stationen waren unter anderem die der Pflegedirektorin und Mitglied des Klinikdirektoriums des Zollernalb Klinikums in Balingen sowie die Pflegedienstleitung in den Sanahäusern Bad Wildbad und des Krankenhauses des Roten Kreuzes in Bad Cannstatt.