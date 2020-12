SRH-Klinik in Oberndorf Neuer Unfallchirurg am Krankenhaus

Zufriedenheit hat Priorität

Ein gutes Gefühl für ihn ist, seine Arbeitsweise besser auf die Zufriedenheit seiner Patienten zuschneiden zu können, denn ihm geht es "ums Überleben, aber auch darum, dass die Patienten ihr weiteres Leben gut bewältigen können", erklärt er. Er sei Unfallchirurg aus Leidenschaft. "Alles macht Spaß", betont Simon. Besonders spannend sind für ihn Gelenkoperationen in der Endoprothetik, hauptsächlich an Hüfte und Wirbelsäule, speziell Eingriffe bei Bandscheibenproblemen oder Rückenmarkskanalverengungen. Die Endoprothetik befasst sich mit prothetischen, also künstlichen Gelenken.

Max Simon ist Verfechter minimalinvasiver Eingriffe. Also der Methode kleiner Schnitte, die den Körper wenig beeinträchtigen sollen, einen geringen Blutverlust mit sich ziehen, weniger Schmerzen bedeuten und eine rasche Rehabilitation versprechen. Dies sei auch das Alleinstellungsmerkmal der SRH Klinik Oberndorf, die spezielles Instrumentarium für diese Eingriffe immer in Absprache mit den operierenden Ärzten bereitstellt. Dieses Konzept sei noch sehr wenig verbreitet, teilt der 55-jährige Andor Toth mit. Und auch bei der Reha im Anschluss bietet die Klinik ein stationäres oder ambulantes Modell in Kooperation, zum Beispiel mit Bad Wimpfen an, abgestimmt auf den Patienten.

Versorgen statt abfertigen

"Es war seine persönliche Entscheidung an die SRH zu wechseln, auch wenn die Arbeit im Schwarzwald-Baar-Klinikum immer Spaß gemacht hat", berichtet Max Simon. Er schaut auch etwas wehmütig zurück. Doch vor allem freut er sich: "Es ist eine schöne Sache Patienten von Anfang bis Ende zu versorgen. Das bringt Befriedigung, denn es ist kein Abfertigen. Es geht nicht immer alles glatt, aber je mehr man operiert, desto mehr Erfahrung hat man am Ende."

Wegen Corona mussten dieses Jahr viele Operationen verschoben oder abgesagt werden, in Oberndorf aber seien die Abläufe gut planbar und die Wartezeiten bis zur OP kurz.

Zuletzt wurden auch neue Kapazitäten geschaffen, etwa durch einen zusätzlichen Operationssaal. Das steigert die Freude über die zukünftige Zusammenarbeit: Toth und Simon sind glücklich mit dem Konzept. "Am Ende zahlt sich Ehrlichkeit aus", formuliert es Toth, denn ehrliches Interesse am Patienten durch individuelle Beratung, verzahnt mit Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit, machten den Erfolg des SRH Krankenhauses aus.

Infos

Direkter Kooperationspartner mit Oberndorf: Klinikum Karlsbad-Langensteinbach

Stärke des Krankenhauses: räumliche Nähe zu Kooperationspraxen, Fachkräften, wie Orthopäden, Augenärzte und Urologen aus Oberndorf, Sulz und Rottweil

Ausblick: Ausbau des Klinikums zu einem Medizentrum, Räume könnten auch an Praxen vermietet werden