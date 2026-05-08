SRH Gesundheitszentrum Dobel: Hundekot verärgert Reha-Gast – verschärft sich das Problem bald?

Ein Calwer Patient ist enttäuscht von der Reha-Einrichtung, denn auf dem Gelände entdeckt er einige Kothaufen. Wird das Problem größer, wenn noch mehr Hunde mit Herrchen kommen?
Bei seinem Aufenthalt im Dobler Gesundheitszentrum wollte sich Gerhard Trick genauso wohlfühlen wie während seiner vergangenen drei Besuche, denn er hatte sich die Einrichtung wieder bewusst für seine Reha ausgesucht. Doch das könnte nun das letzte Mal gewesen sein. Aufgefallen seien dem Calwer nämlich ziemlich schnell einige Hunde, die sich auf dem Gelände tummelten. Doch nicht die seien das Problem, „sondern deren Hinterlassenschaften“, schildert Trick. Auf dem Weg zum nahe gelegenen Spielplatz „lagen fünf ’Tretminen’“.