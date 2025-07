SRH Krankenhaus Oberndorf Zwischen Fachkräftemangel und Krankenhausreform

Personelle Wechsel, Fachkräftemangel, Krankenhausreform und jetzt die Schließung der Notfallpraxis – mitten in turbulenten Zeiten wurde Blerta Muqaku die neue Geschäftsführerin des SRH Krankenhauses in Oberndorf. Uns erzählt sie, was ihr Sorgen bereitet und was sie sich für die Oberndorfer Einrichtung erhofft.