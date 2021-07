1 Die Spvgg Freudenstadt hat ihre Neuzugänge vorgestellt – hier mit den Trainern. Foto: Hug

Eine ganze Truppe an Nachwuchsspielern hat die Spvgg Freudenstadt zum Trainingsauftakt vorgestellt. Diese verstärken die beiden Mannschaften, die in der Bezirksliga und in der Kreisliga A zu finden sind.

Die Freudenstädter sind in die Vorbereitung gestartet, dabei setzt die Spielvereinigung in der neuen Saison fast ausschließlich auf den eigenen Nachwuchs. Neben Youngster Fabio Neuchel und Marco Köhrer, die beide von der SG Dornstetten in die Kurstadt wechselten, ist als externer Neuzugang nur noch der zuletzt vereinslose Alex Weiß zu notieren. "Wir setzen auf Jungs aus unserem Nachwuchs", meint Trainer Mathias Trautwein. "Sie sollen an das Niveau in der Bezirksliga herangeführt werden, wozu unsere von Coskun Koluman trainierte U23 ein gutes Sprungbrett ist."

So arbeitet das Trainerteam mit Mathias Trautmann und seinem Co- und Torspieler-Trainern Michael "Mitch" Höck sowie dem spielenden Co-Trainer Pascal Fahrner mit einer jungen Truppe zusammen, die zusammengeblieben ist und in der abgebrochenen Saison ihr Können schon angedeutet hat. "Es liegt an uns Trainern nun der charakterlich einwandfreien Mannschaft mehr Konstanz zu vermitteln, das habe ich den Jungs auch schon gesagt", so Trautwein, dessen Trainingsstil im Kader und bei den Verantwortlichen hoch angesehen ist. Der Ex-Zimmerner hat auch noch ein extra Lob für Fahrner übrig. "Wie Pascal sich nach so einer langen Pause mit seinen 32 Jahren im Team einbringt, das verdient meinen höchsten Respekt", weiß Trautwein die über Jahre zuverlässige Leistung des kopfballstarken Abwehrchefs und Ur-Freudenstädters einzuordnen.

Zehn Nachwuchsspieler

Mit Chris Schittenhelm, Jakob Kalmbach, Niklas Haier, Jannis Armbruster, Moritz Essig, Adrian Gornik, Manuel Hug, Christian Braidt, Eric Guckelberger und Devrin Can Barkin rücken gleich zehn Nachwuchsleute in den Aktivenbereich nach, wo sich die meisten über gute Leistungen in der U23, die in der Kreisliga A beheimatet ist, für den Trautwein-Kader empfehlen können. Ein paar haben auch schon Bezirksligaluft schnuppern dürfen. "Unsere Aufgabe ist es nun, die jungen Spieler in den Trainingseinheiten langsam an das höhere Niveau heranzuführen und sie optimal auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Insgesamt ist das auch ein gutes Zeichen für alle Spieler in den Nachwuchsteams der SpVgg. "Die Jungs sollen merken, dass sie durchaus eine Chance haben, aus den eigenen Reihen im Verein den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen" ergänzt das Trainerteam zum Abschluss einstimmig.