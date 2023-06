RELEGATION KREISLIGA A 1 – KREISLIGA C 1: SpVgg Oberndorf – SG Hochmössingen/Aistaig 1:0 (0:0). Beim Siegtor brachen alle Dämme, legte Michael Letai, Spielertrainer der SpVgg Oberndorf, einen Spurt, verfolgt von seinen Teamkollegen, über das halbe Feld zur Bank hin und ließ sich vom Anhang feiern.

Michael Letai trifft

Für eine Entscheidung schien es zu früh, denn der SG Hochmössingen/Aistaig blieben noch über 40 Minuten, um ihren Traum vom Aufstieg zu verwirklichen. Doch mit dem 1:0 der SpVgg in der 49. Minute verlagerte sich das Geschehen nahezu völlig in die Hälfte des Tabellendritten der Kreisliga B 1. Die Führung setzte bei den Oberndorfern trotz der Sommerhitze neue Kräfte frei, die fortan dominierte.

SpVgg Oberndorf macht Druck

Nun geriet die SG-Abwehr unter Druck. Im Fünfmeterraum brannte es lichterloh, konnte Kevin Vurusic gerade noch am Einschuss geblockt werden und die folgende Ecke landete am linken Pfosten. In der 55. Minute schien der Ausgleich fällig, der jedoch wegen einer Regelwidrigkeit keine Anerkennung durch Schiedsrichter Marcel Bisinger fand, was auch keine Proteste bei der SG Hochmössingen/Aistaig nach sich zog.

SG-Abwehr gefordert

Im weiteren Verlauf kam die SpVgg Oberndorf immer wieder zu vielversprechenden Angriffen. Da die Spielgemeinschaft kaum noch für Entlastung sorgen konnte, blieb es ohne Konsequenzen, dass es die SpVgg trotz deutlichem Chancenplus versäumte, ihre Führung auszubauen.

Wenige Highlights in erste Halbzeit

Relativ ausgeglichener verlief die erste Halbzeit, auch wenn die SpVgg Oberndorf phasenweise zu einem optischen Übergewicht kam. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass man nicht zu viel riskieren wollte, dennoch unterliefen im Spielaufbau Fehlpässe, die jedoch ohne Folgen blieben. Zwingende Aktionen in den Sechszehnern blieben überschaubar. Auch bei Standards fehlte es an der nötigen Präzision.

Ausnahmen in der Anfangsphase, als Dmitri Filatkin nach einem Freistoß die Chance zur Führung der SG Hochmössingen/Aistaig hatte und Oberndorfs Spielertrainer Kevin Vurusic im Anschluss an einer Ecke an SG-Keeper Dennis Wetzel scheiterte. Auch wenn Tobias Schager im Tor der SpVgg im ersten Durchgang kaum eingreifen musste, seine Vorderleute fanden keine Lücken in der Abwehr der SG Hochmössingen.

TRAINERSTIMMEN

Kevin Vurusic (SpVgg Oberndorf): „Nach der Rückrunde, die wir gespielt haben, war es ganz schwer, hier anzutreten. Wir sind überglücklich, nachdem Michael Letai und ich als Trainer aufhören, dass es geklappt hat und wir die Klasse halten können. Es zieht sich schon die ganze Runde durch, wenn wir die Chancen haben, wir vor dem Tor aber nicht kalt genug sind.“

Bedir Alpaslan (SG Hochmössingen/Aistaig): „Es war geplant, dass wir in der ersten Halbzeit Hinten gut stehen. Das hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr so funktioniert. Durch die Verletzung von Tobias Bauer mussten wir früh umstellen, das hat bei uns dann im Mittelfeld Lücken gegeben. Bei den Standards fehlte auch die Ruhe, um mehr daraus zu machen.“