Spvgg Mössingen Badminton: Nadja-Christine Reihle kämpft sich nach Zwangspause zurück

Nach längerer Zwangspause aufgrund einer Verletzung zeigte Haigerlochs Badminton-Ass Nadja-Christine Reihle (Spvgg Mössingen) im Juni starke Leistungen. Am Wochenende spielte sie im Saarland erfolgreich bei der Deutschen Rangliste U19, zuvor zeigte die Linkshänderin bereits ihre aufsteigende Form bei Aktiventurnieren auf internationalem Parkett am Bodensee und in Italien.

Eine schmerzhafte Hüftreizung hatte Reihle seit Anfang des Jahres geplagt und schließlich Anfang April ganz außer Gefecht gesetzt. Da tütete sie noch mit ihrem Team Mössingen 1 die Meisterschaft in der Baden-Württemberg-Liga ein – der höchsten Spielklasse im Land. Beim folgenden Relegationsturnier in Würzburg konnte sie jedoch nicht mehr spielen, Mössingen verpasste den Aufstieg in die Regional-Liga hauchdünn. Nach langer Pause konnte die 18-jährige Haigerlocherin dann Ende Mai wieder mit dem Training beginnen.

Ein starkes Mixed-Match

Vergangenes Wochenende trafen bei der deutschen Jugend-Rangliste U17/U19 in Kleinblittersdorf bei Saarbrücken die besten Nachwuchs-Cracks der Republik aufeinander. Das Turnier begann am Samstagmorgen mit dem Mixed. Reihle und ihr Partner Alexis Riebschläger (BC Offenburg) spielten sich in U19 mit klaren Zweisatz-Siegen bis ins Halbfinale. Gegen die topgesetzte Paarung Felix Jianheng Luo und Julika Block (1. BV Maintal/Union Lüdinghausen) zeigten sie ein starkes Match und siegten überlegen mit 21:11 und 21:10. Im Finale ging dem schwäbisch-badischen Duo dann etwas die Puste aus. Gegen Jakob Sjöblom und Xingzhu Li (TSV Neuhausen-Nymphenburg/ESV Flügelrad Nürnberg) konnten Reihle und Riebschläger den ersten Satz offen gestalten, dann ging nichts mehr und sie unterlagen 16:21 und 8:21.

Gute Leistung trotz Hitze

Danach folgte das Einzel. Hier musste Reihle den vielen gespielten Mixed-Matches in der glühend heißen Halle Tribut zollen. Nach einer Niederlage in der ersten Runde gab sie auf, auch um keinen Hitzschlag zu riskieren.

Am Sonntagmorgen präsentierte sich die Schülerin des Haigerlocher Gymnasiums gut erholt. Im Damendoppel mit Xingzhu Li (ESV Flügelrad Nürnberg) ging die Reise mit druckvollem Spiel bis ins kleine Finale. Das Spiel um Platz drei gegen Alexia Nedelcu und Sarah Nickel (TSV Neuhausen-Nymphenburg/SV Fun-Ball Dortelweil) ging knapp mit 21:13, 19:21 und 19:21 verloren.

Der resultierende 4. Platz ist angesichts von Reihles Verletzungsvorgeschichte aller Ehren wert und bringt ihr ordentlich Ranglistenpunkte.

Erfolg gegen starke Gegner

Eine Woche zuvor schlug die Haigerlocherin beim 43. Internationalen Bodenseeturnier in Stockach auf. Zweimal kam sie dabei aufs Podium. Sowohl im Damendoppel mit ihrer Mössinger Vereinskameradin Sofiia Malinina wie auch im Einzel wurde es der 3. Platz. Platz fünf stand am Ende des Mixed mit Alexis Riebschläger.

Im vergangenen Jahr war sie bereits als Gastspielerin für den PTSV Konstanz dabei. Unter den 24 Mannschaften aus Italien, Österreich, der Schweiz und Deutschland waren zahlreiche Erst- und Zweitligateams. Je Begegnung wurde ein Dameneinzel und -doppel, ein Herreneinzel und -doppel sowie ein Mixed ausgetragen.

Am Ende belegte Reihle mit ihrer Mannschaft den 6. Platz. Unter anderem bezwang sie in einem spannenden Match die Bundesligaspielerin Katja Holenz vom TSV Neuhausen-Nymphenburg.

Nach einer kurzen Sommerpause startet Reihle nun in ihr letztes Halbjahr als Jugendspielerin. Die genaue Turnierplanung steht in Kürze an. Bereits feststehendes Ziel ist die deutsche Jugend-Meisterschaft im Dezember in Hoyerswerda und auf dem Weg dahin die baden-württembergischen und südostdeutschen Titelkämpfe.