SpVgg Freudenstadt: Nach schwerem Schicksalsschlag – Nico und Pascal Göcks blicken nach vorne

Wie wichtig Optimismus und Zusammenhalten bei der SpVgg Freudenstadt sind, darüber haben wir mit den Brüdern Pascal und Nico Göcks beim Hallencup in Empfingen gesprochen.
Einen etwas holprigen Start erwischte die Spielvereinigung Freudenstadt am Dienstagabend beim Empfinger Hallencup in Gruppe 1. Zunächst setzte es eine 2:4-Niederlage gegen die SGM Altingen/Entringen, anschließend folgte ein deutliches 0:6 gegen den Landesligakonkurrenten TuS Ergenzingen. Doch die Mannschaft ließ sich davon nicht entmutigen.