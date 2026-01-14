SpVgg Freudenstadt: Nach schwerem Schicksalsschlag – Nico und Pascal Göcks blicken nach vorne

Wie wichtig Optimismus und Zusammenhalten bei der SpVgg Freudenstadt sind, darüber haben wir mit den Brüdern Pascal und Nico Göcks beim Hallencup in Empfingen gesprochen.

Einen etwas holprigen Start erwischte die Spielvereinigung Freudenstadt am Dienstagabend beim Empfinger Hallencup in Gruppe 1. Zunächst setzte es eine 2:4-Niederlage gegen die SGM Altingen/Entringen, anschließend folgte ein deutliches 0:6 gegen den Landesligakonkurrenten TuS Ergenzingen. Doch die Mannschaft ließ sich davon nicht entmutigen.

Im weiteren Turnierverlauf zeigte das Team von Elvedin Djekic und Sergej Steblau Moral und Spielfreude. Gegen den FC 07 Albstadt 2 gelang ein verdienter 5:3-Erfolg, ehe man sich im letzten Gruppenspiel gegen die SG SV Rosenfeld/Spfr. Isingen/Brittheim regelrecht den Frust von der Seele schoss. Als aktueller Gruppendritter ist noch offen, ob es für die Freudenstädter am Samstag zum Finaltag reicht. Klar ist jedoch: Der Spaß am Hallenfußball kam nicht zu kurz.

Auffällig war dabei vor allem die gute Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Kräften. In der überwiegend jungen Mannschaft zählen Nico (31) und Pascal Göcks (28) zu den „alten Hasen“. Die beiden Brüder aus Klosterreichenbach waren vor zwei Jahren vom SV Mitteltal-Obertal zur Spielvereinigung gewechselt und erlebten seither sowohl den Aufstieg als auch die aktuell schwierige Landesliga-Saison mit.

Dynamik zwischen Jung und Alt

„Unser Team ist zusammengeblieben, der Verein setzt stark auf eigene Jugendspieler – und wir sind auf einem guten Weg“, sagt Nico Göcks. Besonders schätzt er den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Die Dynamik zwischen Jung und Alt stimme, wie auch beim Turnier in Empfingen deutlich wurde. „Neulich waren wir sogar auf einem 18. Geburtstag eingeladen“, erzählen die Brüder lachend.

Sportlich war die Hinrunde in der Landesliga für das Team eine Herausforderung. „Wir mussten viel Lehrgeld bezahlen“, geben die Göcks-Brüder offen zu. Für viele Spieler sei es die erste Saison auf diesem Niveau gewesen. Dennoch herrscht Optimismus: „Vor allem zuhause haben wir gemerkt, dass wir jeden Gegner schlagen können.“ Mit diesem Selbstvertrauen blickt das Team auf die Rückrunde.

„Den Rücken gestärkt“

Auch persönlich wollen Nico und Pascal Göcks wieder voll angreifen. Nach einem schweren familiären Schicksalsschlag hatten beide zuletzt nur eingeschränkt trainiert und waren meist nur an den Spieltagen für die erste und zweite Mannschaft im Einsatz. „Der Verein hat uns in dieser Zeit den Rücken gestärkt“, betonen sie dankbar. Ein weiterer Grund, warum sie ihren Wechsel nach Freudenstadt nicht bereuen.

Sind die beiden körperlich starken Stürmer wieder voll fit, könnten sie der Spielvereinigung in der Rückrunde wertvolle Impulse geben. Vor allem Nico Göcks, der in der Aufstiegssaison 17 Treffer erzielte, könnte dem zuletzt offensiv harmlosen Spiel neuen Schwung verleihen.

Beim möglichen Finaltag des Empfinger Hallencups am Samstag müsste die Mannschaft allerdings auf ihn verzichten. „Ich spiele mit der Freudenstädter AH in Höfingen ein Turnier“, erzählt Nico Göcks. Dann heißt es für die jungen Wilden: mehr Verantwortung übernehmen.