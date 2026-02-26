SpVgg Freudenstadt: Nach dem Kellerduell wartet eine ganz andere Aufgabe

Mit dem VfL Nagold kommt der Tabellenfünfte zum Letzten der Landesliga Staffel 3. Die Freudenstädter müssen nach dem verpassten Befreiungsschlag anders auftreten.
SpVgg Freudenstadt – VfL Nagold (Samstag, 15 Uhr). Zweites Heimspiel in Folge für die SpVgg Freudenstadt, die an diesem Wochenende auf den Tabellenfünften aus Nagold trifft. Nach der verpassten Chance, sich im Kellerduell gegen Harthausen mit einem Sieg sich der roten Laterne zu entledigen, dürfte die Aufgabe gegen die Nagolder ungleich schwieriger werden.