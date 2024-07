1 Von links nach rechts: Elvedin Djekic (Trainer), Benze Farkas , Nico und Pascasl Göcks , Michel Höck (Torwarttrainer) knieend: Dominic Neubert (Abteilungsleiter), Hamza Djekic , Caleb Kaupp , Lucas Finkbeine Foto: Volker Haag

Nachdem die Freudenstädter in der letzten Saison ohne Titel ausgingen, möchten sie in dieser Runde noch mal vorne angreifen. Ein Ziel, dass du die ganzen Verstärkungen für möglich gehalten wird.









Die SpVgg Freudenstadt ist am vergangenen Dienstag in die Saisonvorbereitung gestartet. Die Mannschaft der beiden Übungsleitern Elvedin Djekic und Simon Schau möchte auch in der bevorstehenden Saison an die Erfolge vom Vorjahr anknüpfen.