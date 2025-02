Schwenninger Wild Wings Steve Walker über den Endspurt, seine Vorstellungen und Zach Senyshyn

Der Schwenninger Coach blickt im Interview auf die restlichen zehn Spiele der Hauptrunde. Er sagt: „Alle Mannschaften werden nun an ihr Limit gehen.“ Seine Freude über die Vertragsverlängerung von Zach Senyshyn ist groß. Am Donnerstag geht es in München weiter.