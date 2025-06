SpVgg Binsdorf steigt auf: Doppelpacker Jens Kinnemann und ein Schiedsrichtertausch

1 Geislingen (blau) und Binsdorf trafen bei extrem heißen Temperaturen aufeinander. Foto: Kara Freud und Leid liegen im Fußball eng beisammen: Während Binsdorf künftig in der Kreisliga A spielt, muss der Nachbar aus Geislingen in der Kreisliga B ran.







Hochsommerliche Temperaturen, Derby und Relegation sind drei Begriffe, die das Spiel um die Kreisliga A am Samstagnachmittag zwischen dem TSV Geislingen und der SpVgg Binsdorf treffend beschreiben. Dieses Derby, bei dem die Sportplätze der beiden Mannschaften nicht einmal acht Kilometer auseinander liegen, fand dann auch noch ausgerechnet auf dem Sportgelände in Erlaheim statt, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür war, dass trotz über 30 Grad Celsius zahlreiche Zuschauer sich die Partie nicht entgehen lassen wollten.