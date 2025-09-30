Spvgg Berneck/Zwerenberg: Was würde passieren, wenn der 1. CfR Pforzheim anklopft?

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg trifft im WFV-Pokal auf den FSV Waldebene Ost, der 2027 zu den Stuttgarter Kickers wird. Wie würde man in Berneck auf solch ein Angebot reagieren?
Der württembergische Frauenfußball befindet sich im Umbruch. Sehr sichtbar wird das anhand der kürzlich bekanntgegebenen Übernahme des FSV Waldebene Ost durch die Stuttgarter Kickers ab 2027. Auf eben diesen Verein trifft die Spvgg Berneck/Zwerenberg am Donnerstag (19.30 Uhr) im WFV-Pokal. Was hält ihr Trainer Manuel Gall von diesen Veränderungen? Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf die Entwicklungen im Frauenfußball allgemein und speziell bei der Spvgg Berneck/Zwerenberg.