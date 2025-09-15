Spvgg Berneck/Zwerenberg: Überraschende Niederlage gegen Aufsteiger
1
Die Berneckerinnen kassierten eine 1:4-Klatsche gegen Blau-Weiß Bellamont. Foto: Blaich

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg kassiert gegen Aufsteiger Blau-Weiß Bellamont eine 1:4-Klatsche.

Spvgg Berneck/Zwerenberg – Blau-Weiß Bellamont 1:4 (1:0). Ganz anders als erwartet endete für Trainer Manuel Gall und seine Spvgg Berneck/Zwerenberg das Heimspiel in der Frauen-Landesliga gegen Aufsteiger Blau-Weiß Bellamont. Dabei verlief die Startphase so richtig nach dem Geschmack der Gastgeberinnen: Alicia Roller (13.) brachte die Spielvereinigung durch einen strammen Schuss aus 16 Metern, der auf dem nassen Boden als Aufsetzer unter der sich hechtenden Torhüterin hindurchrutschte, in Führung. Zwei Minuten später hatte die Bernecker Torhüterin Nicole Ehnis Glück, dass ein gegnerischer Schuss nur die Latte streifte. In Halbzeit eins war kein großer Leistungsunterschied auszumachen, es gab Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.

 

K.o.-Schlag in 81. Minute

Die Bernecker Abwehr war insbesondere in der zweiten Halbzeit durch die schnellen Bellamonterinnen stark gefordert. Kurz nach der Pause hatte Sabrina Kalmbach mit einem Lattenstreichler Pech, dass es nicht 2:0 stand. In der 53. Minute der Ausgleich durch Kerstin Schneider. Und in der 67. Minute brachte Tabea Gropper die Gäste gar in Führung, als der Ball eigentlich geklärt schien. In der 77. Minute verhinderte die Bernecker Torhüterin mit einer tollen Parade den vorzeitigen K.o.-Schlag. Dieser folgte dann in der 81. Minute durch einen Kopfballtreffer von Kerstin Schneider nach einem Eckball. In der Nachspielzeit erhöhte Blau-Weiß Bellamont durch Lena Zwerger gar auf 1:4.

Der Aufsteiger aus dem Landkreis Biberach zeigte damit eindrucksvoll, dass die 77 Tore in der Vorsaison in der Regionenliga kein Zufall waren und er mit Kerstin Schneider mit 20 und Tabea Gropper mit 16 Treffern sehr torgefährliche Stürmerinnen in seinen Reihen hat.

 