Spvgg Berneck/Zwerenberg: Überraschende Niederlage gegen Aufsteiger

1 Die Berneckerinnen kassierten eine 1:4-Klatsche gegen Blau-Weiß Bellamont. Foto: Blaich Die Spvgg Berneck/Zwerenberg kassiert gegen Aufsteiger Blau-Weiß Bellamont eine 1:4-Klatsche.







Spvgg Berneck/Zwerenberg – Blau-Weiß Bellamont 1:4 (1:0). Ganz anders als erwartet endete für Trainer Manuel Gall und seine Spvgg Berneck/Zwerenberg das Heimspiel in der Frauen-Landesliga gegen Aufsteiger Blau-Weiß Bellamont. Dabei verlief die Startphase so richtig nach dem Geschmack der Gastgeberinnen: Alicia Roller (13.) brachte die Spielvereinigung durch einen strammen Schuss aus 16 Metern, der auf dem nassen Boden als Aufsetzer unter der sich hechtenden Torhüterin hindurchrutschte, in Führung. Zwei Minuten später hatte die Bernecker Torhüterin Nicole Ehnis Glück, dass ein gegnerischer Schuss nur die Latte streifte. In Halbzeit eins war kein großer Leistungsunterschied auszumachen, es gab Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.