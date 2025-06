Spvgg Berneck/Zwerenberg: Personell geht es auch künftig nicht üppig zu

1 Beim letzten Heimspiel verabschiedete sich das Bernecker Team auch von seinen Abgängen. Foto: Blaich Die Spvgg Berneck/Zwerenberg zieht ihr Saisonfazit.







„Was wäre gewesen, wenn…?“ Diese Frage stellt sich die Spvgg Berneck/Zwerenberg. Sie belegte in der Frauen-Landesliga den vierten Tabellenplatz. Das Ziel, besser abzuschneiden als in den beiden vorausgegangenen Spielzeiten (jeweils Sechster) wurde zwar erreicht. Doch wenn man schon in der Hinrunde so erfolgreich gespielt hätte wie zuletzt, könnte das Team von Trainer Manuel Gall in der Tabelle ganz oben stehen. Die letzten sechs Spiele wurden nämlich durchweg gewonnen – bei einem Torverhältnis von 28:6. Zum Meister SG Altheim fehlen acht und zum Relegationsplatz fünf Punkte.