Spvgg Berneck/Zwerenberg: Negativ-Serie ist beendet – und wie

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg feiert in Granheim ihren bislang höchsten Saisonsieg.
SV Granheim – Spvgg Berneck/Zwerenberg 0:5 (0:2). Trainer Manuel Gall konnte mit seiner Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga mit fünf Auswechselspielerinnen die Reise zum SV Granheim antreten. Alle waren heiß darauf, nach sechs sieglosen Spielen in Serie wieder einen Sieg einzufahren. Mit 5:0 beim Abstiegskandidaten gelang der höchste Sieg der Saison und alle mitgereisten Spielerinnen kamen zum Einsatz. Stacy Nelkner, die in der 65. Minute eingewechselt worden war, gelang bei ihrem siebten Kurzeinsatz in der 88. Minute ihr erstes Tor in der Landesliga. Und Laura Keck, die lange verletzt war, feierte in der 85. Minute ihr Comeback.