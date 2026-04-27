Spvgg Berneck/Zwerenberg: Negativ-Serie ist beendet – und wie
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Die Spvgg Berneck/Zwerenberg (in Rot) siegte in Granheim mit 5:0. Foto: Klink

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg feiert in Granheim ihren bislang höchsten Saisonsieg.

SV Granheim – Spvgg Berneck/Zwerenberg 0:5 (0:2). Trainer Manuel Gall konnte mit seiner Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga mit fünf Auswechselspielerinnen die Reise zum SV Granheim antreten. Alle waren heiß darauf, nach sechs sieglosen Spielen in Serie wieder einen Sieg einzufahren. Mit 5:0 beim Abstiegskandidaten gelang der höchste Sieg der Saison und alle mitgereisten Spielerinnen kamen zum Einsatz. Stacy Nelkner, die in der 65. Minute eingewechselt worden war, gelang bei ihrem siebten Kurzeinsatz in der 88. Minute ihr erstes Tor in der Landesliga. Und Laura Keck, die lange verletzt war, feierte in der 85. Minute ihr Comeback.

 

Alicia Roller hatte ihr Team in der 19. Minute in Führung gebracht. Als ein Querschläger bei ihr landete, tanzte sie zwei Gegenspielerinnen aus und versenkte den Ball flach im Eck. Drei Minuten später wurde Elisa Lutz im Strafraum gefoult. Den Strafstoß von Jana Rutz konnte die Torhüterin abwehren, doch Roller war zur Stelle und erhöhte zur 2:0-Pausenführung. Die Berneckerinnen waren klar überlegen, hatten aber auch Glück, als der SV Granheim nur die Latte traf. In der 63. Minute ließ Roller alle stehen und traf zum 3:0. „Alukönigin“ Sabrina Kalmbach erhöhte fünf Minuten später auf 4:0.

 