Spvgg Berneck/Zwerenberg: Negativ-Serie ist beendet – und wie

Alicia Roller hatte ihr Team in der 19. Minute in Führung gebracht. Als ein Querschläger bei ihr landete, tanzte sie zwei Gegenspielerinnen aus und versenkte den Ball flach im Eck. Drei Minuten später wurde Elisa Lutz im Strafraum gefoult. Den Strafstoß von Jana Rutz konnte die Torhüterin abwehren, doch Roller war zur Stelle und erhöhte zur 2:0-Pausenführung. Die Berneckerinnen waren klar überlegen, hatten aber auch Glück, als der SV Granheim nur die Latte traf. In der 63. Minute ließ Roller alle stehen und traf zum 3:0. „Alukönigin“ Sabrina Kalmbach erhöhte fünf Minuten später auf 4:0.