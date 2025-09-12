Spvgg Berneck/Zwerenberg: Mehr Konstanz – trotz kleinem Kader

Spvgg Berneck/Zwerenberg – Blau-Weiß Bellamont (Sonntag 11 Uhr). Mit Blau-Weiß Bellamont kommt am Sonntag zum Auftakt in die neue Landesliga-Saison ein Gegner nach Berneck, den man in angenehmer Erinnerung hat. In der vergangenen Spielzeit konnten nämlich beide Begegnungen gewonnen werden – 3:2 auf Gegners Platz und 4:2 zu Hause. Auch in den beiden Jahren davor gab es ausnahmslos Siege für die Schwarzwälderinnen. Besonders wird die Bernecker Abwehr um Torhüterin Nicole Ehnis gefordert sein. Blau-Weiß Bellamont hat in der vergangenen Saison in 22 Spielen 77 Tore erzielt – weit mehr als alle anderen Mannschaften der Liga.

Automatismen integrieren Saisonziel für den Bernecker Trainer Manuel Gall war vor Jahresfrist zu Beginn seiner Tätigkeit, besser abzuschneiden als zuvor, als man zweimal in Folge den sechsten Platz in der Abschlusstabelle belegt hatte. Am Ende sprang der vierte Platz heraus mit 40 Punkten. Sein Hauptziel ist es, konstanter zu werden, die Spielerinnen weiterzuentwickeln sowie die Abläufe und Automatismen zu integrieren. Um dauerhaft höherklassig spielen zu können, wäre allerdings eine zweite Mannschaft äußerst wichtig und die B-Juniorinnen sollten in der Verbandsstaffel spielen. Da die Spvgg Berneck/Zwerenberg wahrscheinlich einen der kleinsten Kader der Landesliga hat, sollte es möglichst zu keinen längerfristigen verletzungsbedingten Ausfällen kommen.

Lokalderby bleibt erhalten

Meisterschaftsfavoriten für Gall sind die Mannschaften aus Sondelfingen, Lustnau und Albeck. Richtungsweisend für die Berneckerinnen dürften die Spieltage zwei und vier werden, wenn sie nach Sondelfingen und Lustnau reisen müssen. Freude herrscht beim Coach, dass es weiterhin die interessanten Lokalderbys mit dem SV Oberreichenbach geben wird. Durch den Wiederaufstieg des SV Unterjesingen, gegen den die Spvgg Berneck/Zwerenberg in der zweiten Runde des WFV-Pokals einen 4:1-Auswärtssieg landen konnte, gibt es einen weiteren Gegner mit einer relativ kurzen Anreise.