Spvgg Berneck/Zwerenberg: Mehr Konstanz – trotz kleinem Kader

Trainer Manuel Gall möchte mit der Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga konstanter werden. Problem ist der kleine Kader.
Spvgg Berneck/Zwerenberg – Blau-Weiß Bellamont (Sonntag 11 Uhr). Mit Blau-Weiß Bellamont kommt am Sonntag zum Auftakt in die neue Landesliga-Saison ein Gegner nach Berneck, den man in angenehmer Erinnerung hat. In der vergangenen Spielzeit konnten nämlich beide Begegnungen gewonnen werden – 3:2 auf Gegners Platz und 4:2 zu Hause. Auch in den beiden Jahren davor gab es ausnahmslos Siege für die Schwarzwälderinnen. Besonders wird die Bernecker Abwehr um Torhüterin Nicole Ehnis gefordert sein. Blau-Weiß Bellamont hat in der vergangenen Saison in 22 Spielen 77 Tore erzielt – weit mehr als alle anderen Mannschaften der Liga.