Spvgg Berneck/Zwerenberg: Kellerduell wird kein Selbstläufer

Mit einem Sieg gegen den FC Engstingen kann sich die Spvgg Berneck/Zwerenberg ins Tabellenmittelfeld der Landesliga absetzen.
Spvgg Berneck/Zwerenberg – FC Engstingen (Sonntag, 11 Uhr). Nach der enttäuschenden 0:5-Auswärtsschlappe in der Frauen-Landesliga beim TSV Albeck kommt am Sonntag der FC Engstingen nach Berneck. Der Aufsteiger konnte in seinen bisher absolvierten fünf Punktspielen mit einem 2:2-Unentschieden beim SV Unterjesingen am vergangenen Sonntag den ersten Punkt einfahren. Davor gab es beim SV Oberreichenbach eine 1:4-Niederlage.