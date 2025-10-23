Spvgg Berneck/Zwerenberg: Kellerduell wird kein Selbstläufer

Spvgg Berneck/Zwerenberg – FC Engstingen (Sonntag, 11 Uhr). Nach der enttäuschenden 0:5-Auswärtsschlappe in der Frauen-Landesliga beim TSV Albeck kommt am Sonntag der FC Engstingen nach Berneck. Der Aufsteiger konnte in seinen bisher absolvierten fünf Punktspielen mit einem 2:2-Unentschieden beim SV Unterjesingen am vergangenen Sonntag den ersten Punkt einfahren. Davor gab es beim SV Oberreichenbach eine 1:4-Niederlage.

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg hat sechs, der FC Engstingen bisher einen Zähler auf dem Konto. Eine Gemeinsamkeit haben aber beide Mannschaften, nämlich dass sie bisher jeweils nur fünf Treffer erzielt haben. Mit einem Sieg könnte sich das Team von Trainer Manuel Gall vom gegenwärtig zehnten Tabellenplatz ins Mittelfeld absetzen. Allerdings bleibt dann immer noch ein großer Abstand zur Tabellenspitze. Ein Selbstläufer wird das Kellerduell aber nicht werden, denn die Engstingerinnen haben bei ihrem Auftritt in Oberreichenbach ein gutes Spiel abgeliefert.

Unerwartete Schwächen

Hinzu kommt die Frage, wie gut die Spvgg Berneck/Zwerenberg die 0:5-Pleite vom vergangenen Sonntag gegen den TSV Albeck verdaut hat. Nach zwei Spielen ohne Gegentreffer zeigte die Bernecker Abwehr unerwartete und bisher nicht gekannte Schwächen. Auf der anderen Seite blieben die Stürmerinnen ohne Torerfolg. Und was dabei besonders besorgniserregend ist: auch ohne wirklich gute Torchancen.

Personelle Probleme dürfte es bei der Spvgg Berneck/Zwerenberg nicht geben, wenn man vom längerfristigen Ausfall von Stürmerin Laura Keck einmal absieht.