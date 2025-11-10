Spvgg Berneck/Zwerenberg: Jana Rutz entscheidet das Kreis-Derby

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg gewinnt das Landelsiga-Derby gegen den SV Oberreichenbach. Den einzigen Treffer des schwachen Spiels erzielt Jana Rutz – ein Traumtor.
Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Oberreichenbach 1:0 (0:0). Eines vorweg: Die im Sportheim angebotene Schlachtplatte war deutlich besser als das Spiel zwischen den beiden Frauen-Landesligisten Spvgg Berneck/Zwerenberg und dem SV Oberreichenbach. Und sie zog auch deutlich mehr Besucher an, zumal es auf dem zugigen Gelände wenig Erwärmendes zu sehen gab.