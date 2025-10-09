Spvgg Berneck/Zwerenberg: Die Personallage bleibt angespannt

Der Spvgg Berneck/Zwerenberg macht der schmale Kader zu schaffen. Zuletzt musste er ein Spiel absagen. Vor dem Heimspiel gegen den SV Granheim ist kaum Besserung in Sicht.

Spvgg Berneck/Zwerenberg –SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). Vergangene Saison holte die Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga zu Hause gegen den SV Granheim nur einen Punkt. Diesmal soll es ein deutliches Ergebnis geben zu Gunsten der Gastgeber geben. Nach dem 4. Spieltag haben beide Teams nur jeweils drei Punkte auf dem Konto.

Nachholspiel abgelehnt Optimismus herrscht im Bernecker Lager deshalb, da man im WFV-Pokal gegen den FSV Waldebene Ost 90 Minuten lang eine sehr starke Abwehrleistung zeigte und mit einem torlosen Unentschieden gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner die Verlängerung erreichte. Nachdem mit Selina Knospe und Maja Prutschke im WFV-Pokal zwei Stammkräfte aus der Abwehr verletzungsbedingt fehlten und es in dieser Begegnung zwei weitere angeschlagene Spielerinnen gab, musste die Spvgg Berneck/Zwerenberg zuletzt auf die Austragung des Punktspiels beim Tabellenführer TSV Lustnau verzichten. Die Tübingerinnen waren nicht bereit, das Spiel auf den Nachholspieltag Anfang Dezember zu verschieben.

Für das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Granheim ist die personelle Lage bei der Spvgg Berneck/Zwerenberg immer noch angespannt, zumal einige Spielerinnen in den letzten Tagen grippebedingt nicht trainieren konnten. Schmerzlich vermisst wird Stürmerin Laura Keck, die sich in den Schlussminuten des ersten Saisonspiels Mitte September gegen Blau-Weiß Bellamont schwer verletzte und noch mehrere Monate fehlen wird.

1:6 in Oberreichenbach

Dass sich der SV Granheim so herspielen lässt wie Ende September in Oberreichenbach, als er mit einer 1:6-Packung nach Hause geschickt wurde, damit rechnet man in Berneck nicht. Da sich die Granheimerinnen in vier Spielen 17 Gegentore einfingen, andererseits aber fünf Treffer erzielten, sollten Stürmerin Alicia Roller und ihre Mitspielerinnen den Ball mindestens einmal mehr über die gegnerische Torlinie befördern als ihn auf Bernecker Seite Torhüterin Nicole Ehnis aus dem Netz holen muss. Für das Team von Trainer Manuel Gall wäre ein Sieg auch deshalb wichtig, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Denn eine Woche später steht beim TSV Albeck der nächste starke Gegner auf dem Spielplan.