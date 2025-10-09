Spvgg Berneck/Zwerenberg: Die Personallage bleibt angespannt

Der Spvgg Berneck/Zwerenberg macht der schmale Kader zu schaffen. Zuletzt musste er ein Spiel absagen. Vor dem Heimspiel gegen den SV Granheim ist kaum Besserung in Sicht.
Spvgg Berneck/Zwerenberg –SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). Vergangene Saison holte die Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga zu Hause gegen den SV Granheim nur einen Punkt. Diesmal soll es ein deutliches Ergebnis geben zu Gunsten der Gastgeber geben. Nach dem 4. Spieltag haben beide Teams nur jeweils drei Punkte auf dem Konto.