Spvgg Berneck/Zwerenberg: Bereits nach 22 Minuten ist schon alles klar
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Die Spvgg Berneck/Zwerenberg (in Rot) erwischte einen guten Start. Foto: Welker

Schon Mitte der ersten Halbzeit führt die Spvgg Berneck/Zwerenbert mit 3:0 gegen den SV Unterjesingen. Entscheidende Spielerin ist Alicia Roller.

Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Unterjesingen 3:0 (3:0). Der Sieg der Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga gegen den SV Unterjesingen stand schon Mitte der ersten Halbzeit fest. Einmal mehr war Alicia Roller die spielentscheidende Spielerin. Bereits in der 3. Minute setzte sie sich auf der rechten Seite durch, umspielte die herauseilende Unterjesinger Torhüterin und schob das Spielgerät aus spitzem Winkel ins Netz. In der 8. Minute fiel das 2:0: Einen schnellen und schönen Spielzug leitete Svenja Großmann ein, Laura Keck verlängerte und Alicia Roller vollendete. In der 22. Minute führte eine einstudierte Eckballvariante zum dritten Bernecker Treffer. Alicia Roller spielte kurz auf Laura Keck. Diese flankte und Jana Rutz stand goldrichtig und konnte ungehindert einköpfen.

 

Ehnis hat nur wenig zu tun

Der SV Unterjesingen kämpfte zwar, konnte sich jedoch gegen die gutstehende Abwehr um Lea Stockinger während der gesamten Spielzeit nur selten durchsetzen. So hatte Torhüterin Nicole Ehnis nur wenig zu tun. Mit weiten Abschlägen sorgte sie dafür, dass der Ball schnell wieder in der gegnerischen Hälfte landete.

Trainer Manuel Gall musste zur Pause seine angeschlagene Spielführerin Jana Rutz ersetzen. Für sie kam Romina Schindler in die Partie. Später durfte auch noch Stacy Nelkner ran. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie etwas. Kurz vor dem Abpfiff hatte Jana Huber die beste Möglichkeit, doch aus zehn Metern donnerte sie den Ball über das Tor.

 