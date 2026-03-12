Spvgg Berneck/Zwerenberg: Abstand nach unten kürzer als nach oben

1 Die einzige Niederlage in den vier Vorbereitungsspielen kassierte die Spvgg Berneck/Zwerenebrg (in Rot) mit einem 1:2 gegen den Verbandsligisten SV Musbach. Foto: Klink Gegen den TSV Sondelfingen muss die Spvgg Berneck/Zwerenberg auch die Tabelle im Blick behalten.







Spvgg Berneck/Zwerenberg – TSV Sondelfingen (Sonntag, 11 Uhr). In der Frauen-Landesliga ist die Spannung raus, zumindest was die Meisterschaft angeht. Der TSV Lustnau steht nach zwölf Spielen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Tabellenzweiter und damit heißer Anwärter auf den Relegationsplatz ist der TSV Sondelfingen. Das Team aus Reutlingen war bereits vergangene Saison Vizemeister, schaffte aber den Aufstieg in die Verbandsliga über die Relegation nicht.