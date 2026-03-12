Spvgg Berneck/Zwerenberg: Abstand nach unten kürzer als nach oben
1
Die einzige Niederlage in den vier Vorbereitungsspielen kassierte die Spvgg Berneck/Zwerenebrg (in Rot) mit einem 1:2 gegen den Verbandsligisten SV Musbach. Foto: Klink

Gegen den TSV Sondelfingen muss die Spvgg Berneck/Zwerenberg auch die Tabelle im Blick behalten.

Spvgg Berneck/Zwerenberg – TSV Sondelfingen (Sonntag, 11 Uhr). In der Frauen-Landesliga ist die Spannung raus, zumindest was die Meisterschaft angeht. Der TSV Lustnau steht nach zwölf Spielen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Tabellenzweiter und damit heißer Anwärter auf den Relegationsplatz ist der TSV Sondelfingen. Das Team aus Reutlingen war bereits vergangene Saison Vizemeister, schaffte aber den Aufstieg in die Verbandsliga über die Relegation nicht.

 

Auf Gegners Kunstrasenplatz tut sich die Spvgg Berneck/Zwerenberg seit Jahren sehr schwer. So gab es auch in der Hinrunde für das Team von Trainer Manuel Gall bei der 1:3-Niederlage nichts zu erben. Die Berneckerinnen stehen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz. Der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz ist mit nur vier Zählern geringer als zum Aufstiegsrelegationsplatz.

Immer fehlen Spielerinnen

Gall hat mit seinem Team in den zurückliegenden Wochen fleißig trainiert. Bei dem kleinen Kader haben in den absolvierten vier Testspielen immer Spielerinnen gefehlt. Neben einem 3:3 gegen die B-Juniorinnen des SV Eutingen gab es Siege gegen die Regionenligisten FC Rottenburg (3:1) und SV Eutingen II (4:1). Gegen den ligahöheren SV Musbach mussten sich die Berneckerinnen mit 1:2 geschlagen geben.

 