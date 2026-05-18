Spvgg Berneck/Zwerenberg: 5:0-Sieg gegen Tabellenzweiten

Gegen den bis Tabellenzweiten aus Leutkirch gelang der Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga ein auch in dieser Höhe verdienter 5:0-Heimsieg. Das Hinrundenspiel auf des Gegners Platz endete Anfang November mit exakt demselben Ergebnis für die Gastgeber. Ebenfalls drei Punkte holte der SV Oberreichenbach beim SV Unterjesingen.

Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Deuchelried 5:0 (2:0). Während die Spvgg Berneck/Zwerenberg unbeschwert aufspielen konnte, musste der SV Deuchelried gewinnen, um nicht vom Aufstiegsrelegationsplatz abzurutschen. Zur Spielerin des Tages avancierte die gut aufgelegte Bernecker Stürmerin Alicia Roller mit ihren Saisontreffern 13 und 14. Bereits in der 9. Minute traf sie aus fünf Metern fast von der Torauslinie aus spitzem Winkel. In der 20. Minute ließ sie mit einem cleveren Heber aus 16 Metern der herauseilenden Torhüterin keine Chance und erhöhte zur beruhigenden 2:0-Führung. Ein Pfostentreffer von Laura Keck (37.) hätte bereits die Vorentscheidung sein können.

Das Team aus dem Allgäu stemmte sich vergeblich gegen die drohende Niederlage. Die Bernecker Abwehr stand sicher und ließ kaum gegnerische Chancen zu. Spielführerin Jana Rutz und ihre Mitspielerinnen hielten den Ball häufig in den eigenen Reihen und lauerten auf weitere Torchancen. In der 53. Minute hämmerte Jana Rutz aus halblinker Position einen 20-Meter-Freistoß ins gegnerische Gehäuse und in der 58. Minute erhöhte Laura Keck nach schöner Vorarbeit von Alicia Roller auf 4:0. Der fünfte und letzte Bernecker Treffer in der vorletzten Spielminute war ein Co-Produktion von zwei eingewechselten Spielerinnen: Romina Schindler machte die Vorarbeit und Svenja Großmann vollstreckte.

SV Unterjesingen – SV Oberreichenbach 2:3 (1:1). Die Serie des SV Oberreichenbach hält an: Seit nunmehr zwei Monaten ist das Team von Trainer Holger Simon in der Frauen-Landesliga ungeschlagen. Auch das am 10. Mai ausgefallene Spiel gegen den TSV Tettnang II wurde inzwischen am Grünen Tisch mit 3:0 für die Oberreichenbacherinnen gewertet.

Beim abstiegsgefährdeten SV Unterjesingen brachte Torjägerin Jana Sophie Albrecht ihr Team bereits nach zwei Minuten in Führung. Die konnte der SV Oberreichenbach jedoch nicht mit in die Kabine nehmen, denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Melina Wegele aus. Die vom VfB Stuttgart gekommene Anna-Sophie Fliege sorgte per Elfmeter (74.) für die erneute Oberreichenbacher Führung, die erneut Jana Sophie Albrecht (89.) auf 3:1 erhöhte. Es wurde jedoch noch einmal spannend, denn wieder traf der SV Unterjesingen in der Nachspielzeit, diesmal durch Shanice Heck (90.+2). Die drei Punkte waren den Oberreichenbacherinnen aber nicht mehr zu nehmen.