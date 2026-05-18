Spvgg Berneck/Zwerenberg: 5:0-Sieg gegen Tabellenzweiten

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg gewinnt in der Frauen-Landesliga mit 5:0 gegen den Tabellenzweiten SV Deuchelried. Der SV Oberreichenbach ist jetzt seit zwei Monaten ungeschlagen.
Gegen den bis Tabellenzweiten aus Leutkirch gelang der Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga ein auch in dieser Höhe verdienter 5:0-Heimsieg. Das Hinrundenspiel auf des Gegners Platz endete Anfang November mit exakt demselben Ergebnis für die Gastgeber. Ebenfalls drei Punkte holte der SV Oberreichenbach beim SV Unterjesingen.