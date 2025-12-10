Spvgg Bad Teinach-Zavelstein: Entscheidung am 17. Mai oder Fotofinish?

In der Kreisliga B könnte es auf ein Fotofinish hinauslaufen. Herbstmeister wurde die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein, doch der TSV Neuhengstett überwintert als Spitzenreiter.
Roland Kaiser lag mit seiner Prognose goldrichtig. „Ich erwarte volle Punkteausbeute bis November. Bis zum Spiel gegen den TSV Neuhengstett“, sagte der Spielbetrieb-Leiter der Spvgg Bad Teinach-Zavelstein Mitte September. Die volle Punkteausbeute sollte gelingen. Im umkämpften Spitzenspiel gegen den TSV Neuhengstett (3:3) kam es dann zur Punkteteilung – und auch seitdem marschieren die beiden führenden Teams der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A weiter im Gleichschritt. Einzig aufgrund der besseren Differenz von einem Tor ging die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein nach 14 von 28 Spieltagen punktgleich als Herbstmeister durchs Ziel. Da ihre Partie am 15. Spieltag gegen die SG Hirsau/Oberkollbach abgesagt wurde, überwintert dafür der TSV Neuhengstett als Spitzenreiter, da er mit 2:0 gegen den TSV Wildberg gewann.