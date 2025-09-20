Spurensuche in Ettenheim: Warum ein Hut ein Stück Stadtgeschichte erzählt

Unser Autor Klaus Schade machte mit seinem Vetter einen Fund: Ein alter Zylinder, der vor langer Zeit von „H. Santos“ aus Ettenheim gefertigt wurde. Eine Spurensuche beginnt.
Wer kennt das nicht? Man schiebt Dinge vor sich her, die man sich längst schon einmal vorgenommen hatte. Beispielsweise den Keller ausräumen, in dem es oftmals Hochinteressantes zu entdecken gibt. Teils sogar über Generationen hinweg Vererbtes. So ergangen meinem Vetter Matthias. Was schon seine inzwischen verstorbene Mutter als Erbe im Keller eingelagert hatte, nahm ihm letztlich bloß den Platz im Regal weg.