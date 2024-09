Spurensuche führt nach Norden: Wie kam Lahr zu seinem Namen?

1 Der Storchenturm ist das letzte Überbleibsel der Lahrer Tiefburg. Foto: Ronald Buck/Ronald Buck

Wie ist die Stadt Lahr zu ihrem Namen gekommen? Ewald Hall vom Historischen Verein Mittelbaden hat darüber bei einem Vortrag in Langenwinkel eine spezielle Theorie aufgestellt.









Ewald Hall entschuldigte sich immer wieder im Voraus für die komplizierten Beweisführungen, die gleich folgen sollten. Auf der anderen Seite ist der ehemalige Karlsruher Lehrer auch Akademiker und wissenschaftliche Ungenauigkeiten sind ihm deswegen fremd. Immer wieder betonte er die unzähligen Möglichkeiten, die seinen Denkfiguren zugrundelägen. Wie viele kleine Mosaiksteinchen seien die zusammengetragenen Indizien anzusehen, so der gebürtige Donaueschinger. Halls erkennbare Begeisterung übertrug sich auf die Zuhörer, die beim Seniorencafé in familiärer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen aufmerksam seinen Erläuterungen folgen und auch nach dem Vortrag dablieben, um etymologisches Wissen, also die Herkunft und Bedeutung von Namen betreffend, auszutauschen.