Spuren der NSDAP in Schiltach: Die Radikalität schamlos offenbart

1 Anzeige aus „Der Kinzigtäler“ vom 8. April 1924, ausgestellt im Stadtarchiv Wolfach. Foto: Hans Harter

Vor 100 Jahren stellte der „völkisch soziale Block“, Ortsgruppe Schiltach, seine menschenverachtenden Ziele in einer Zeitungsanzeige vor. Hinter der Gruppierung verbarg sich die eigentlich verbotene NSDAP, die unter dem Tarnnamen weiter aktiv war.









1923 ging als „Krisenjahr“ in die deutsche Geschichte ein: Inflation, Ruhrkampf, Putschversuche von Nationalsozialisten und Kommunisten gegen die erste, 1919 geschaffene Demokratie. Einer ihrer Politiker war Hermann Dietrich, Vorsitzender der Demokratischen Partei (DDP) in Baden, der im März 1924 in Schiltach über die „schweren Ereignisse“ sprach. Er geißelte die „Abenteurerpolitik der extremen Parteien“ als „Verbrechen an der deutschen Zukunft“. Dem widersprach ein „völkischer Diskussionsredner“, der aber namenlos blieb.