Spuren der NS-Zwangsarbeit in VS: Wie ein Projekt Geschichte und Gegenwart eindrücklich verbindet

„Auf den Spuren von NS-Zwangsarbeit in VS“: ein Projekt, durch das vergessene Schicksale junger Menschen ein neues Gesicht bekommen. Und so ist der Zwischenstand.
Der 27. Januar, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, hat in Schwenningen seit drei Jahren eine besondere Bedeutung: Im Januar 2023 nämlich hatte sich eine neue Arbeitsgruppe, die Initiative zur NS-Zwangsarbeit in Schwenningen, mit – überwiegend ehrenamtlichen – Akteuren aus Uhrenindustriemuseum, Heimatverein, Stadtarchiv und Pro Stolpersteine VS gegründet, um mehr über die hiesigen Zwangsarbeiter herauszufinden.