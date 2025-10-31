Spur führt nach Lahr: Mordanklage gegen sieben Männer nach Schüssen im Frankfurter Hauptbahnhof

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen nach der Tötung eines 27-Jährigen abgeschlossen. Der mutmaßliche Haupttäter und weitere Angeklagte kommen aus Lahr.
Dienstag, 20. August 2024, um 21 Uhr im belebten Frankfurter Hauptbahnhof. Kurz nachdem ein Zug eingefahren ist, fallen an Gleis 9 Schüsse. Der Täter versucht, in der Menschenmenge unterzutauchen, kommt aber nicht weit: An Gleis 7 wird er von Bundespolizisten festgenommen. Das Opfer, ein 27-jähriger Kurde, der mit mehreren Schüssen im Kopf getroffen worden ist, stirbt am Tatort.