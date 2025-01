1 Bettwäsche alle zwei Monate wechseln – reicht das? Der Schwenninger Hygiene-Experte weiß Bescheid. Foto: Christin Klose/dpa

Wie oft sollte Bettwäsche gewechselt werden? Sind Stofftaschentücher wirklich hygienischer? Wo lauern die Bakterienfallen im Haushalt? Der HFU-Professor Markus Egert klärt die wichtigsten Fragen rund um die Hygiene im Alltag.









Link kopiert



Markus Egert ist Hygiene-Professor an der Hochschule Furtwangen am Campus Schwenningen. In seinem Fachgebiet ist er gesuchter Ansprechpartner für Fragen rund um Keimfallen in Haushalt – und findet damit auch die Aufmerksamkeit von Laien.