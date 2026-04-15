Sprungtürme eingestürzt: Prozess zu Wasserbecken-Unfall im Europa-Park startet erneut

1 Bei dem Unfall im Europa-Park waren im August 2023 mehrere Menschen verletzt worden. Foto: dpa/Pascal Czech Wegen eines Unfalls bei einer Wassershow im Europa-Park steht ein verantwortlicher Geschäftsführer erneut vor Gericht. Acht Menschen wurden damals verletzt.







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Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Unglück bei einer Wassershow im Europa-Park beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) erneut der Prozess vor dem Amtsgericht Ettenheim. Angeklagt ist der Geschäftsführer des externen Unternehmens, das zum Zeitpunkt des Unfalls vom Park beauftragt und für Aufbau sowie Ablauf der Show verantwortlich war. Dem Mann wird fahrlässige Körperverletzung in acht Fällen vorgeworfen.