Spruchband bei DFB-Pokalspiel: Fans des SC Freiburg attackieren Europa-Park-Chef Roland Mack

Mit einem deftigen Spruchband hat die organisierte Freiburger Fanszene Europa-Park-Gründer Roland Mack kritisiert. Hintergrund sind dessen Äußerungen zum Umgang mit der AfD.
Es waren am Mittwochabend rund 30 Minuten im DFB-Pokal-Achtelfinale des SC Freiburg gegen den SV Darmstadt 98 gespielt, als hinter dem Tor der Südtribüne zwei Spruchbänder mit einer deftigen Aussage ausgerollt wurden. „@Mack: Wer mit Faschisten spricht, ist Teil des Problems. Verpiss dich!“, hieß es in Rot und Schwarz auf weißem Grund. Adressat der Banner: Europa-Park-Gründer Roland Mack, der sich in der vergangenen Woche für Gespräche mit der AfD ausgesprochen hatte.