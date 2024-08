Feuerwehren messen sich in Löschwettkämpfen

Spritzerfestival in Ostdorf

1 Nicht ganz einfach waren die Wettkampfdisziplinen. Foto: Breisinger

Das Spritzerfestival in Ostdorf ging mit einer gemeinsamen Übung und spannenden Löschwettkämpfen über die Bühne.









Link kopiert



Das alljährliche Spritzerfestival im Dorfkern von Ostdorf ging an diesem Wochenende über die Bühne. Am Samstagnachmittag stand eine gemeinsame Übung des aus den Freiwilligen Feuerwehren (FFW) von Ostdorf, Engstlatt und Bisingen bestehenden Löschzugs Nord an.