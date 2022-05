Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erklärt seinen sofortigen Rücktritt

Nach fast zwölf Jahren im Amt hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in einer Sitzung des Landtags in Wiesbaden seinen zuvor angekündigten sofortigen Rücktritt erklärt.