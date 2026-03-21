Das Kraftstoffmaßnahmenpaket der Bundesregierung ist vielen nicht genug, um den Druck hoher Spritpreise zu mildern. Was aber bringen weitere mögliche Maßnahmen?
Der Streit darüber, inwieweit die Mineralölmultis mitverantwortlich sind für die exorbitanten Spritpreise in Deutschland, wird mit immer härten Bandagen geführt. Der Tankstellen-Interessenverband (TIV) kritisiert, dass die Konzerne mit „beispielloser Arroganz unverhohlen der Bundesregierung und mehr als 40 Millionen Autofahrern drohen“. Anders sei die Aggressivität nicht zu erklären, mit der Branchenvertreter der Mineralölwirtschaft vor einer Gefährdung der Versorgungssicherheit mit Sprit warnen, sollten die von der Regierung geplanten Änderungen umgesetzt werden, sagte ein TIV-Sprecher unserer Zeitung.