Spritpreispaket ab 1. April: Kunde wird teurer tanken – Rottweiler Tankstellenbetreiber kritisiert Regelung

Ab 1. April dürfen Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen. Michael Dittert von „Oel Heimburger“ in Rottweil sieht darin gleich mehrere große Probleme.
Tanken ist aktuell nichts für schwache Nerven: Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Spritpreise stark angestiegen. Um häufige Preissprünge zu verhindern, hat der Bundestag nun erste Maßnahmen beschlossen, die bereits ab 1. April gelten. Tankstellen dürfen demnach ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen. Aber hilft das wirklich? Michael Dittert, Geschäftsleiter der Oel Heimburger GmbH, die auch eine Tankstelle in Rottweil betreibt, hat dazu eine klare Meinung.