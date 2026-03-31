Spritpreispaket ab 1. April: Kunde wird teurer tanken – Rottweiler Tankstellenbetreiber kritisiert Regelung

Ab 1. April dürfen Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen. Michael Dittert von „Oel Heimburger“ in Rottweil sieht darin gleich mehrere große Probleme.

Tanken ist aktuell nichts für schwache Nerven: Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Spritpreise stark angestiegen. Um häufige Preissprünge zu verhindern, hat der Bundestag nun erste Maßnahmen beschlossen, die bereits ab 1. April gelten. Tankstellen dürfen demnach ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen. Aber hilft das wirklich? Michael Dittert, Geschäftsleiter der Oel Heimburger GmbH, die auch eine Tankstelle in Rottweil betreibt, hat dazu eine klare Meinung.

Auf unsere Frage, wie er die neue Regelung bewertet, teilt Dittert uns mit: „Es ist ein erheblicher Eingriff in die Privatautonomie – ‚zu welchem Preis möchte ich meine Ware anbieten‘. Der Sinn dieser Übung ist mir nicht klar.“

Natürlich würden Preisschwankungen reduziert, sagt er. Es seien jedoch erhebliche Zweifel daran angebracht – und von vielen Seiten geäußert worden – ob dies dem Verbraucher nutzen oder schaden werde. „Allein die Zeitspanne, innerhalb derer die Maßnahme beschlossen und umgesetzt wurde, spricht nicht für einen wohlüberlegten Lösungsansatz. Es scheint eher darum zu gehen, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren – egal wie, Hauptsache sofort“, meint Michael Dittert.

Verfehlt die Regelung den Zweck?

Dazu, inwieweit das die Preisgestaltung bei den Betreibern beeinflussen wird, sagt Dittert, das werde sich erst noch einspielen. „Eine Preiserhöhung wird regelkonform nur noch einmal täglich um 12 Uhr stattfinden dürfen. Alles andere ist für uns Neuland.“

Die zentrale Schwäche der Regelung bestehe darin, dass sie den Zweck, den sie haben soll, nahezu vollkommen verfehlen werde, kündigt Dittert an. „In einer langen Wertschöpfungskette vom Bohrloch über die Raffinerie bis zur Tankstelle setzt sie ausgerechnet dort an, wo die Margen am geringsten sind und der Wettbewerb am größten ist. Der Kunde wird – das zeigt das österreichische Modell – aller Wahrscheinlichkeit teurer tanken. Die Preise werden vermutlich einmalig stark erhöht und nur noch sehr zurückhaltend gesenkt werden“, so seine Prognose.

Tankstopp takten hilft vermutlich nicht

Und mit welchem Tankverhalten der Kunden rechnet er? Das werde davon abhängen, wie stabil die Preise an den Tankstellen sein werden. „Ich würde vermuten, dass die Preise im Tagesverlauf kaum sinken und die Preiserhöhungen um 12 Uhr gering ausfallen werden“. Das heißt: Der Kunde werde vermutlich nicht profitieren, wenn er seinen Tankstopp zeitlich präzise takte. Vor diesem Hintergrund gehe er nicht von einer langfristigen Beeinflussung des Kundenverhaltens aus.

Welche Wirkung die Regelung hat, und ob das Tanken künftig weniger wehtut, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.